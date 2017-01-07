Дрэймонд Грин: рад, что «Голден Стэйт» проиграл «Мемфису»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»прокомментировал поражение своей команды в матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:128 ОТ).«На самом деле я рад, что мы проиграли сегодня. Нам нужно исправить несколько вещей, чтобы завоевать чемпионский титул. Это наша цель. Нам не нужно изо всех сил пытаться победить в каждом матче регулярного сезона. Я хочу, чтобы мы становились лучше каждый раз, когда выходим на паркет. Не думаю, что в последнее время мы работали над своими ошибками. Так что в каком-то смысле я рад, потому что обычно все делают корректировки после поражений», – приводит слова Грина ESPN.