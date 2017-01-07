Адетокунбо: у меня был бы 1 млн голосов, если бы все писали моё имя правильно

Форвард «Милуоки Бакс»в шутливой форме прокомментировал предварительные результаты голосования за участников Матча звёзд — 2017.На данный момент за лидера «Милуоки» проголосовало 500 тыс человек.«Представьте, сколько голосов не засчитали. У меня бы уже был 1 млн голосов, если бы все могли написать моё имя правильно», – приводит слова Адетокунбо The Score.В текущем сезоне Яннис принял участие в 35 матчах, собирая коллекцию из 24,0 очка, 9,0 подбора, 5,7 передачи, 2,1 блок-шота и 1,9 перехвата в среднем за игру.