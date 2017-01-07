Сильвер: в будущем болельщики смогут покупать просмотр последних 5 минут матчей

Комиссионер НБАзаявил, что в будущем у болельщиков появится возможность покупать просмотр последних пяти минут матчей.«Изначально у нас была одна цена на весь сезон. Но в последние два года мы сделали доступными отдельные игры. Думаю, скоро мы придём к тому, что кто-то захочет посмотреть только последние пять минут матча. Это будет стоить меньше, чем вся игра. Таким образом мы сделаем этот контент более доступным для людей, которые в нём заинтересованы», – цитирует Сильвера The Score.