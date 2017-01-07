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175 лет назад
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Данк Орландо Джонсона признан лучшим моментом 16-го тура Евролиги
7 января 2017, суббота. 18:57.
Баскетбол
Данк защитника УНИКСа
Орландо Джонсона
в матче с испанской «Басконией» стал лучшим моментом 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, «Баскония» обыграла УНИКС со счётом
102:70
. Джонсон набрал 8 очков.
Посмотреть видео можно
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Баскония
БК УНИКС
Евролига - Баскетбол
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