Карасёв: закрыв одного Шведа, «Зенит» не гарантирует себе победу над «Химками»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Химками». Наставник подчеркнул, что в предстоящей игре его подопечные должны будут уделить внимание не только лидеру «Химок», но и другим баскетболистам.«Нас ждёт серьёзная игра. «Химки» усилили состав, поменяли игроков и играют сейчас хорошо, все в строю. Всё будет зависеть от нас, как мы сыграем в защите, как справимся с лидерами подмосковной команды. Против такого соперника одной защитой сложно выиграть, нужно обязательно забивать свои свободные мячи. У них хорошая, сбалансированная команда. Есть явный лидер – это Швед, которому нужно уделить особое внимание. Но и остальные игроки не менее опасны.Закрыв одного Шведа, мы не можем гарантировать себе победу, поэтому нужно играть со всеми, защищаться всей командой и затем выбегать в быструю атаку, потому что в позиционной игре мы ничем не сильнее «Химок». Нам нужно будет навязать сопернику свою игру», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».Матч «Зенит» — «Химки» состоится 8 января, начало — в 19:00 мск.