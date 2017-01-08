Ивлев: матч с УНИКСом важен для сохранения уверенности после «Гран Канарии»

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань»рассказал о своих ожиданиях от матча Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра состоится в Краснодаре 8 января, начало — в 16:30 мск.«Матч с УНИКСом очень важен для нас не только в плане того, что это наш прямой конкурент и сосед по турнирной таблице, но и в плане сохранения уверенности после победы над «Гран Канарией». Мы постараемся показать свой максимум и задать игре свой темп, в этом случае нам будет намного легче контролировать ход встречи. Надеемся начать новый год не только с гостевой победы, но и с домашней, порадовав наших болельщиков», — приводит слова Ивлева официальный сайт краснодарского клуба.