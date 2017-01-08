«Индиана» оказалась сильнее «Нью-Йорка», Джордж и Тиг набрали по 19 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» со счётом 123:109.Первая половина встречи завершилась победой хозяев с перевесом в 19 очков. После перерыва «Пэйсерс» упрочили лидерство, а в заключительной четверти позволили соперникам несколько сократить отставание, что никак не сказалось на исходе матча.Самыми результативными игроками встречи стали, набравшие по 19 очков. В составе «Никс» по 17 очков на счету