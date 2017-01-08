Бросок Гобера принёс «Юте» победу в матче с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете уступил «Юте Джаз» со счётом 92:94.Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва «Миннесота» ушла в отрыв, но в заключительном периоде позволила «Джаз» восстановить равновесие. Победу гостям принёс точный бросокза 27 секунд до финальной сирены, после которого «Тимбервулвз» не сумели провести результативную атаку.Самым эффективным игроком встречи стализ «Миннесоты», набравший 24 очка. В составе «Юты» лучшим с 17 очками оказался