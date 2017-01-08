Обрадович: «Локомотив» не дал разгуляться Лэнгфорду

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал победу своего клуба над УНИКСом (75:64).«Первое — большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли и поддерживали нас сегодня. Мы начали игру не в том темпе, в котором хотелось бы, потратили много шансов, которые могли использовать, приняли их ритм. Это было плохо для нас. Вторую половину мы начали намного лучше, очень помогли трёхочковые Дженнинга.Эта игра была важна для определения того, кто займёт 2-3-ю позицию в Единой лиге. Мы позволили набрать УНИКСу всего 64 очка, это тоже один из факторов нашей победы. Кроме того, мы не дали разгуляться лучшем игроку соперника Киту Лэнгфорду. Это тоже сыграло свою роль», — приводятся слова Обрадовича на сайте клуба.