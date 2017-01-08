Ведищев: сегодня Дженнинг был игроком, готовым повести «Локо» за собой

Президент «Локомотива-Кубань»отметил вкладв победу его клуба над УНИКСом (75:64).«В первой половине матча нам не хватало эмоций и немного удачи. Частично это может быть связано с выездом на матч с «Гран-Канарией». Плюс к этому УНИКС серьёзно укомплектован индивидуально сильными игроками.Но в большом перерыве Обрадович, видимо, нашёл нужные слова, и во второй половине команда выглядела по-другому. Ребята проявили характер, а Дженнинг вовремя взял на себя лидерство. Можно сказать, что Мэтт включил команду, после чего мы стали более цепко защищаться и увереннее нападать. В таких встречах, когда что-то не получается, очень важно найти лидера, готового повести партнёров за собой. К счастью, сегодня Дженнинг был именно таким игроком», — цитирует Ведищева сайт клуба.