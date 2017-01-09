«Кливленд» одолел «Финикс», Джеймс и Букер набрали по 28 очков

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Финикс Санз» со счётом 120:116.«Кавальерс» завершили первую половину встречи с перевесом в 16 очков. После перерыва «Финикс» восстановил равновесие и выравнял игру, но избежать поражения не сумел, хуже проведя заключительную четверть.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Финикса» ииз «Кливленда», набравшие по 28 очков. Также в составе победителей стоит отметить 27 очкови дабл-дабл— 25 очков и 10 подборов.