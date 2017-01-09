Леброн Джеймс стал 14-м игроком в истории НБА с 10 000 попаданий с игры

Форвард «Кливленд Кавальерс»в матче регулярного чемпионата против «Финикс Санз» (120:116) достиг отметки в 10 000 попаданий с игры.Леброн стал 14-м игроком в истории НБА, которому удалось выдать такую статистику. Стоит отметить, что из действующих баскетболистов только форвард «Даллас Маверикс»реализовал больше бросков с игры, чем Джеймс. На счету немца сейчас числится 10 445 попаданий.Первое место занимает легендарныйс показателем 15 837 попаданий за карьеру.