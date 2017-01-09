Харден: мяч постоянно находится в моих руках, так что потери будут случаться

Защитник «Хьюстон Рокетс»прокомментировал свою игру в матче с «Торонто Рэпторс» (129:122).«Мы приближаемся к середине сезона, и у нас всё ещё новая команда. Я буду играть лучше, и количество потерь сократится, когда я пойму, как работают различные защитные схемы.10 потерь? Мяч находится в моих руках 90% времени, так что это будет случаться. Всё нормально, ведь нам удалось уложиться в лимит Д’Антони из 15 потерь», – приводит слова Хардена ESPN.В поединке с «Рэпторс» Джеймс оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 передач и 10 подборов, допустив 10 потерь.