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Пабло Приджиони объявил о завершении карьеры

9 января 2017, понедельник. 23:43. Баскетбол
Аргентинский разыгрывающий Пабло Приджиони объявил о завершении карьеры, сообщает Sportando. В декабре прошлого года 39-летний защитник подписал контракт с испанской «Басконией».

Большую часть карьеры Приджиони провёл в Испании, где выступал за «Басконию» («Тау Керамика», «Каха Лабораль») и мадридский «Реал». Также он четыре сезона отыграл в НБА, выступая за «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Со сборной Аргентины он завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх 2008 года.
Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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Пабло Приджиони
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