Пабло Приджиони объявил о завершении карьеры

Аргентинский разыгрывающийобъявил о завершении карьеры, сообщает Sportando. В декабре прошлого года 39-летний защитник подписал контракт с испанской «Басконией».Большую часть карьеры Приджиони провёл в Испании, где выступал за «Басконию» («Тау Керамика», «Каха Лабораль») и мадридский «Реал». Также он четыре сезона отыграл в НБА, выступая за «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Со сборной Аргентины он завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх 2008 года.