Дабл-даблы Уэстбрука и Кантера принесли «Оклахома-Сити» победу над «Чикаго»

«Оклахома-Сити Тандер» добыл убедительную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и закончилась со счётом 109:94 в пользу гостей. Отметим, что по ходу встречи перевес «Тандер» достигал 25 очков.Самым результативным в составе победителей стал Стивен Адамс — 22 очка.не хватило всего одного подбора до очередного трипл-дабла. На счету разыгрывающего 21 очко, 10 передач и 9 подборов.набрал 20 очков и собрал 11 подборов. У «Чикаго» следует отметить Дуэйна Уэйда (22 очка).