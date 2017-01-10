«Миннесота» победила «Даллас», Таунс набрал 34 очка

«Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и закончилась со счётом 101:92 в пользу хозяев. По ходу матча перевес «волков» достигал 21 очка, однако их итоговая победа оказалась более скромной.В составе победителей главным героем стал— на его счету 34 очка и 11 подборов. Рики Рубио набрал 13 очков и сделал 15 передач. У «Далласа» стоит отметить Харрисона Барнса (30 очков) и Дирка Новицки (26).