«Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча в Китае

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» проведут два матча в Китае перед началом следующего сезона, сообщает ESPN. Поединки пройдут в октябре в Шанхае и Шэньчжэне. Для «Миннесоты» подобный опыт зарубежных встреч станет первым в истории организации. «Голден Стэйт» в 2013 году встречался в Китае с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас «Уорриорз» являются одной из самых популярных команд НБА в Азии, а одним из миноритарных акционеров «Тимбервулвз» с долей 5% является китайская маркетинговая компания.