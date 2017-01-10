Д. Иванович: несмотря на маленький перерыв, «Химки» будут готовы к «Баварии»

Главный тренер «Химок»поделился ожиданиями от матча Еврокубка против «Баварии». Игра состоится 11 января в 22:00 мск.«В воскресенье мы играли против «Зенита», а уже завтра встретимся с «Баварией». За это время у нас будет лишь одна тренировка, так как вчера мы имели лишь упражнения на восстановление сил. Однако это типичная ситуация и мы будем готовы сразиться с «Баварией», очень сильной командой. В её составе много атлетичных баскетболистов, которые здорово играют транзитное нападение, а также имеют много вариантов для игры «внутри». Думаю, этот момент может стать ключевым в предстоящем матче, так как соперник очень хорош в игре под кольцом», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».