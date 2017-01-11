М. Уильямс: в английском языке недостаточно превосходных эпитетов для Хардена

Мощный форвард «Шарлотт Хорнетс»после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» выразил восхищение игрой защитника соперника«В английском языке недостаточно превосходных эпитетов для того, что демонстрирует Харден. Он в буквальном смысле творит историю», – передаёт слова Уильямса ESPN.Встреча завершилась поражением «Шарлотт» со счётом 114:121, а Харден в ней оформил второй трипл-дабл подряд, набрав 40 очков, совершив 15 подборов и отдав 10 передач.