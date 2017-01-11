Джеймс: да, да, да, я разочарован работой арбитров в матче с «Ютой»

Форвард «Кливленд Кавальерс»выразил недовольство судейством матча регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз».«Да, да, да, я разочарован работой арбитров в матче с «Ютой». Я знаю, что самое главное – это побеждать, но я разочарован. Да, да», – цитирует Джеймса ESPN.Форвард получил технический фол после того, как на повышенных тонах высказал судье Тайлеру Форду своё мнение о том, что тот не заметил очевидного нарушения правил со стороны разыгрывающего соперника Шелвина Мэка.Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 92:100.