С. Карасёв: сейчас я должен тащить за собой команду, не имею права подвести отца

Форвард «Зенита»рассказал о том, легче ли ему стало играть под руководством отца, Василия Карасёва, по возвращении из НБА.«Думаю, стало только сложнее. Я уезжал в Америку как ролевик, важный, но не ключевой игрок. А сейчас на меня в большей степени возложены обязанности лидера, человека, который должен тащить за собой команду, поэтому ко мне и повышенные требования, а значит, и с отца спрос особый, ведь это он был инициатором моего перехода в «Зенит». Так что стало в два раза сложнее: я не имею права подводить ни себя, ни отца», — приводит слова Карасёва официальный сайт Лиги ВТБ.