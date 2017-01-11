Карри, Джеймс и «Кливленд» номинированы на премию Laureus

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз»и форвард «Кливленд Кавальерс»номинированы на премию Laureus в категории «Спортсмен года». Их соперниками станут бегуны Усэйн Болт и Мохаммед Фара, теннисист Энди Маррей и футболист Криштиану Роналду.«Кливленд Кавальерс» номинированы на ту же премию в категории «Команда года», где поборется с «Мерседесом» (Формула-1), сборной Бразилии (футбол), сборной Португалии (футбол), «Реалом» (футбол) и «Чикаго Кабс» (бейсбол), сообщает сайт премии.