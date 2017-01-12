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«Миннесота» прервала победную серию «Хьюстона», Харден набрал 33 очка

12 января 2017, четверг. 06:49. Баскетбол
В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 105:119.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. «Миннесоте» удалось уйти в отрыв в середине третьей четверти. На старте заключительного периода отставание «Рокетс» достигло 20 очков. Отыграть его гостям не удалось. Это поражение стало для «Хьюстона» первым после девяти побед кряду.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 передач. Лучшим среди игроков «Миннесоты» с 28 очками оказался Эндрю Уиггинс, его партнёр по команде Карл-Энтони Таунс записал на свой счёт 23 очка и 18 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
119 : 105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз:
Хьюстон Рокетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Карл-Энтони Таунс Эндрю Уиггинс
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