«Миннесота» прервала победную серию «Хьюстона», Харден набрал 33 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 105:119.Первая половина встречи прошла в равной борьбе. «Миннесоте» удалось уйти в отрыв в середине третьей четверти. На старте заключительного периода отставание «Рокетс» достигло 20 очков. Отыграть его гостям не удалось. Это поражение стало для «Хьюстона» первым после девяти побед кряду.Самым результативным игроком встречи стал лидер «Рокетс», оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 передач. Лучшим среди игроков «Миннесоты» с 28 очками оказался, его партнёр по командезаписал на свой счёт 23 очка и 18 подборов.