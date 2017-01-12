Кармело Энтони: поражения не могут быть приемлемыми для «Нью-Йорка»

Форвард «Нью-Йорк Никс»прокомментировал поражение своей команды в поединке с «Филадельфией Сиксерс» (97:98).«Это сильно разочаровывает. Я даже не знаю, что можно сказать об этом матче. Мы должны понять, что такой результат не может быть приемлемым. Мы могли выиграть этот поединок, но не справились. Это должно быть неприемлемым для всех нас», – приводит слова лидера «Никс» ESPN.Отметим, что «Нью-Йорк» проиграл девять из последних десяти матчей. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.