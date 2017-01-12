Донован: Уэстбрук может выигрывать матчи, не набирая очки

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»прокомментировал игру защитника командыв матче с «Мемфис Гриззлиз» (103:95).«Он повлиял на игру. Возможно, Расселл и бросал плохо, но он может оказывать влияние на игру многими другими способами. Мне кажется, сегодня Уэстбрук отлично это продемонстрировал. Не имеет значения, попадает он в кольцо или нет. Он всё равно оставит свой след на результате. Думаю, в этом матче он сыграл очень хорошо», – приводит слова Донована ESPN.Напомним, что в поединке с «Гриззлиз» Уэстбрук оформил трипл-дабл, набрав 24 очка (6 из 19 с игры), собрав 13 подборов и отдав 12 передач.