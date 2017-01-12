Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы
Билеты на спорт Купить билет на матч «Локомотив Кубань»!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Донован: Уэстбрук может выигрывать матчи, не набирая очки

12 января 2017, четверг. 15:31. Баскетбол
Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован прокомментировал игру защитника команды Расселла Уэстбрука в матче с «Мемфис Гриззлиз» (103:95).

«Он повлиял на игру. Возможно, Расселл и бросал плохо, но он может оказывать влияние на игру многими другими способами. Мне кажется, сегодня Уэстбрук отлично это продемонстрировал. Не имеет значения, попадает он в кольцо или нет. Он всё равно оставит свой след на результате. Думаю, в этом матче он сыграл очень хорошо», – приводит слова Донована ESPN.

Напомним, что в поединке с «Гриззлиз» Уэстбрук оформил трипл-дабл, набрав 24 очка (6 из 19 с игры), собрав 13 подборов и отдав 12 передач.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Билли Донован Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
12 января 2017, четверг
16:06 Репеша: после трёх поражений ЦСКА будет чрезвычайно мотивирован
15:43 Уолтон: из Одома получится отличный тренер
15:33 Уайтсайд: не обращаю внимания на слухи об обмене
15:31 Донован: Уэстбрук может выигрывать матчи, не набирая очки
14:46 Айзея Томас: «Бостон» не играет грязно
14:40 Хэкетт: я обеспокоен из-за того, что в Стамбуле будет проходить Евробаскет-2017
13:54 Л. Джеймс: «Кливленд» не сможет побеждать, если будет допускать много потерь
13:08 Эффектный данк Джереми Гранта и победный бросок Макконнела – в топ-10 дня в НБА
13:03 Картер вышел на 5-е место по количеству реализованных трёхочковых
12:57 Лю: игрокам «Кливленда» нужно принимать правильные решения
12:16 Уэстбрук оформил 18-й трипл-дабл в сезоне
12:03 Роуз: я пропустил всего один матч
11:12 Состав участников Единой лиги ВТБ может увеличиться до 16 клубов
11:01 Кармело Энтони: поражения не могут быть приемлемыми для «Нью-Йорка»
10:50 Эмбиид: «Филадельфия» думает о плей-офф
10:34 Айзея Томас отдал свою игровую майку Флойду Мейвезеру
10:25 Макконнел реализовал победный бросок в матче с «Нью-Йорком»
10:04 Док Риверс: Блэйк Гриффин прекрасно себя чувствует
09:54 Эван Тёрнер отдал эффектную передачу на Харклесса
09:06 27 очков Макколлума помогли «Портленду» победить «Кливленд» "+16"
09:03 «Клипперс» оказались сильнее «Орландо», Гордон набрал 28 очков, Редик — 22
07:11 «Оклахома-Сити» выиграл у «Мемфиса», Уэстбрук оформил 18-й трипл-дабл в сезоне
06:49 «Миннесота» прервала победную серию «Хьюстона», Харден набрал 33 очка
06:31 «Бостон» победил «Вашингтон», Томас набрал 38 очков, Бил — 35
05:41 Бросок Макконнела с сиреной принёс «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»
03:54 Пачесас: сложно отыграть 10 очков у команды с такой атакой, как у «Зенита»
00:39 Тимма: «Летувос Ритас» сломила игра «Зенита» в защите в третьей четверти
00:22 21 очко Огвумике помогло «Динамо» разгромить «Вислу» "+37" в женской Евролиге
00:13 В. Карасёв: приятно, что «Зенит» выиграл, но осадок остался
00:08 Обрадович: не могу быть удовлетворён началом игры «Локо» с «Мурсией» и её концом
11 января 2017, среда
23:49 17 очков Паллена не спасли «Химки» от поражения в игре с «Баварией»
23:23 Талисман «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки во время матча
22:55 «Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» "-22", Кейн набрал 19 очков, Стадемайр — 8
22:40 Пашутин: УНИКСу нужно навязать «Бамбергу» жёсткий контакт
21:57 «Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков Антело
21:47 «Зенит» обыграл «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очков
20:27 23 очка Колесникова помогли «Автодору» обыграть «Маккаби Ришон» в Лиге чемпионов
20:20 Деррик Роуз подумывал взять долгий отпуск от баскетбола
19:21 Карри, Джеймс и «Кливленд» номинированы на премию Laureus
18:30 «Атланта» наказала генменеджера Уилкокса за расистскую шутку
17:44 «Енисей» проиграл «Гронингену» в Кубке ФИБА, Джетер набрал 20 очков
17:23 Ивлев: играть с «Реалом» — это «вау»
16:34 С. Карасёв: сейчас я должен тащить за собой команду, не имею права подвести отца
15:44 Вяльцев о матче с «Баварией»: с немецкими командами всегда тяжело играть
15:09 «Майами» не собирается обменивать Уайтсайда
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+