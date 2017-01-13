31 очко Леонарда помогло «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» "+40"

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:134.Хозяева завершили первую половину с перевесом в 18 очков, а после перерыва развили преимущество.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Сан-Антонио», набравшие соответственно 31 и 22 очка, а такжеиз «Лейкерс», также записавший на свой счёт 22 очказа 10 минут, проведённых на площадке, не набрал очков, сделав 4 подбора и 1 блок-шот.