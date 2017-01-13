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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

31 очко Леонарда помогло «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» "+40"

13 января 2017, пятница. 07:34. Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:134.

Хозяева завершили первую половину с перевесом в 18 очков, а после перерыва развили преимущество.

Самыми результативными игроками встречи стали Кавай Леонард и Пау Газоль из «Сан-Антонио», набравшие соответственно 31 и 22 очка, а также Джулиус Рэндл из «Лейкерс», также записавший на свой счёт 22 очка

Тимофей Мозгов за 10 минут, проведённых на площадке, не набрал очков, сделав 4 подбора и 1 блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
134 : 94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Леонард - 31, Газоль - 22, Олдридж - 13, Паркер - 13, Симмонс - 12, Мюррей - 10, Андерсон - 7, Миллз - 6, Дедмон - 6, Бертанс - 5, Ли - 4, Грин - 3, Джинобили - 2, Форбс
Лос-Анджелес Лейкерс: Рэндл - 22, Кларксон - 14, Уильямс - 10, Ингрэм - 9, Расселл - 9, Янг - 8, Зубац - 8, Блэк - 5, Робинсон - 4, Денг - 3, Уэртас - 2, Уорлд Пис, Мозгов, Нэнс, Кальдерон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Джулиус Рэндл Кавай Леонард Пау Газоль Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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