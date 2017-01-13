Л. Джеймс и Ст. Карри лидируют в голосовании за участников Матча звёзд НБА

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования болельщиков за участников стартовых пятёрок Матча звёзд, сообщает официальный сайт лиги. По его итогам в Восточной конференции лидируют защитники(«Кливленд Кавальерс», 971 тыс. голосов) и(«Чикаго Буллз», 515 тыс.), игроки передней линии(«Кливленд», 1 066 тыс.),(«Милуоки Бакс», 963 тыс.) и(«Кливленд», 473 тыс). В Западной конференции больше всех голосов получили защитники(«Голден Стэйт Уорриорз», 990 тыс.) и(«Хьюстон Рокетс», 899 тыс.), игроки передней линии(«Голден Стэйт», 987 тыс.),(«Голден Стэйт», 823 тыс.) и(«Сан-Антонио Спёрс», 631 тыс.).В нынешнем сезоне на итоговые результаты также повлияет мнение самих баскетболистов и представителей СМИ.