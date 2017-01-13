Желько Обрадович: я больший серб, чем все, кто кричал, что я турок

Главный тренер «Фенербахче»прокомментировал поведение болельщиков «Црвены Звезды» в матче Евролиги. Фанаты выкрикивали в адрес тренера неприятные выражения. «Црвена Звезда» победила со счётом 75:73.«Их действия показались мне очень странными. Я никогда не говорил ничего плохого о «Црвене Звезде». Они мне нравятся, но перед игрой фанаты кричали мне: «Ты турок, турецкий Желько». Я не заслужил такого. Я больший серб, чем все, кто кричал мне. Легко быть патриотом в Белграде. Они не знают, что я сделал для этой страны и для баскетбола. Сложнее всего делать эти вещи там, где я делаю. У меня больше нет дружеских отношений с «Црвеной Звездой», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.