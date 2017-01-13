В. Карасёв: у «Пармы» пока нет побед, но они играют очень неплохо

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о предстоящем матче своей команды в Лиге ВТБ против «Пармы». Игра состоится 15 января в 17:30 мск.«У «Пармы» пока нет побед, но последнее время они играют очень неплохо. Показательны игры против УНИКСа и «Автодора», которые перешли в овертайм. Прекрасно сам знаю, насколько тяжело играть в Перми, где приходит поддержать свою команду полный зал болельщиков. И если пермяки поймают кураж, могут быть проблемы. После двух напряжённых игр против «Химок» и «Летувос Ритас» главное будет подготовить команду психологически, чтобы не было шапкозакидательских настроений, чтобы была работа. Если мы отработаем в защите так же, как в последних матчах, думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».