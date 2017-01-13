Фридзон: у ЦСКА был спад в игре, но слава богу, что с «Миланом» сыграли здорово

Атакующий защитник ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над «Миланом» со счётом 101:64 в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 13 января в Москве.«Сегодня показали хороший баскетбол — для болельщиков, для нас самих. В Евролиге у нас было три поражения подряд, и мы были очень разочарованы и игрой, и самими собой. Эти дни тщательно готовились, и вы сами видели, что почти все 40 минут мы не снижали концентрации, показывали очень агрессивный баскетбол, который у нас был в первой части сезона и который ЦСКА должен демонстрировать. У нас был спад в игре, но слава богу, что сегодня здорово сыграли. Думаю, с каждым матчем будем находить ту игру, которую от нас ждут», — отметил Фридзон в эфире «Матча».