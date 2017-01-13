Хряпа: ЦСКА на пути, но пока не сказал бы, что вернулись

Тяжёлый форвард ЦСКАпрокомментировал победу над «Миланом» со счётом 101:64 в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Мы на пути, но пока не сказал бы, что вернулись. У команд, которые сегодня играли, были две разные мотивации. ЦСКА после трёх поражений был крайне мотивирован, много работал в эти дни над агрессивной защитой. У „Милана“ есть свои проблемы, но мы не должны считаться с ними. Мы своим трудом в защите и отношением к игре заслужили ту разницу в счёте, которая была сегодня», — отметил Хряпа в эфире программы «Все на матч».