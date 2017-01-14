Бунгу-Коло: я уже понял, что расслабиться в Единой лиге ВТБ не получится

Форвард «Химок»прокомментировал уровень Единой лиги ВТБ, а также рассказал об ощущениях от выступления в Еврокубке.«Уровень лиги хороший, и я уже понял, что расслабиться здесь не получится. В первом же матче мы проиграли рижскому ВЭФу, хотя это была встреча, в которой мы бы никогда не уступили. Это ещё раз говорит о том, что в Лиге ВТБ нельзя терять фокус, потому что мы — «Химки» и должны обыгрывать всех. Это хороший турнир, к которому мы относимся серьёзно. В неделю мы проводим по два матча, и нужно одинаково настраиваться на оба турнира.Кубок Европы — хороший турнир, и у нас большие ожидания от выступления в нём. Хорошо, когда у клуба и игроков большие амбиции, это стимулирует к игре на высоком уровне. Думаю, у нас хорошие шансы, так как мы усердно работаем над попаданием в топ. Однако нужно быть ещё более серьёзными и собранными, лучше защищаться», — приводит слова Бунгу-Коло официальный сайт «Химок».