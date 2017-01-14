18 очков Радда не спасли «Маккаби» от поражения в матче Евролиги против «Реала»

Мадридский «Реал» на домашнем паркете обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 80:75.Хозяева проиграли первую четверть со счётом 16:21, однако сумели выйти в лидеры с разницей в 1 очко до перерыва. Третья четверть снова сложилась не в пользу «Реала», однако заключительная десятиминутка позволила одному из лидеров Евролиги добыть победу.Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Маккаби». На его счету 18 очков, 9 подборов и 1 передача.