Эмбиид эффектно вколотил сверху через Кидда-Гилкриста

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175 лет назад
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14 января 2017, суббота. 09:54.
Баскетбол
Центровой «Филадельфии Сиксерс»
Джоэл Эмбиид
в матче регулярного чемпионата против «Шарлотт Хорнетс» (102:93) исполнил сокрушительный данк с сопротивлением форварда
Майкла Кидда-Гилкриста
.
Эмбиид провёл на площадке 28 минут, собрав коллекцию из 24 очков, 8 подборов, 3 блок-шотов, 2 перехватов и 1 передачи.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Филадельфия Сиксерс
Шарлотт Хорнетс
Джоэл Эмбиид
Майкл Кидд-Гилкрист
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Новости. Баскетбол
14 января 2017, суббота
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