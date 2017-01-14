Саша Обрадович: «Локо» готовится к «Калеву» как к равному сопернику

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился мнением накануне матча с «Калевом» в Единой лиге ВТБ. Игра состоится 15 января в 18:00 мск.«Калев» в этом сезоне победил всего в двух играх, но дома команда играет совершенно в другой баскетбол. Против «Химок», например, они проиграли на последней минуте, поэтому мы должны очень серьёзно отнестись к этой команде. Мы готовимся к «Калеву» как к равному нам сопернику, потому что гипотетическое поражение может в корне изменить атмосферу в коллективе. Не стоит думать, что нас ждёт лёгкая прогулка или что мы недооцениваем соперника», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локо».