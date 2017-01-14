Захаров: «Калев» — опасная команда, может наказать за недооценку

Защитник «Локомотива-Кубань»оценил будущего соперника в Единой лиге ВТБ — «Калев». Матч состоится 15 января в 18:00.“Мы не должны смотреть на место, которое «Калев» занимает в турнирной таблице. Нам нужно просто выйти на паркет и сражаться, как мы делаем всегда, вне зависимости от статуса соперника. «Калев» — опасная команда, и за любую недооценку накажет, поэтому нужно относиться к матчу со всей серьёзностью. Самое важное сейчас — закончить первый круг Единой лиги победой, а потом начать думать о предстоящей еврокубковой встрече”, — приводит слова защитника официальный сайт «Локомотива-Кубань».