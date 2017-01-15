«Вашингтон» разгромил «Филадельфию» — «+16», Уолл набрал 25 очков

«Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и закончилась со счётом 109:93 в пользу хозяев.По ходу второй четверти «Филадельфия» вырвалась вперёд на 13 очков, однако к большому перерыву счёт был равным. Вторая половина полностью осталась за «Детройтом».Самым результативным в составе «Уизардс» стал, на счету которого 25 очков. Ещё 20 набрал Брэдли Бил. У «Сиксерс» 26 очков на счету Джалила Окафора.