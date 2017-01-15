«Юта» вырвала победу у «Орландо» за счёт рывка 13:0 в концовке

«Юта Джаз» на своей площадке вырвал победу у «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 114:107 в пользу хозяев.По ходу первой четверти «Орландо» выигрывал с разницей в 15 очков, однако уже к большому перерыву «Юта» сократила отставание до одного очка. За три минуты до конца четвёртой четверти баскетболисты «Джаз» уступали — 97:102, однако вырвали победу благодаря рывку 13:0.Самым результативным в составе победителей стал Гордон Хэйворд, набравший 23 очка. Руди Гобер оформил дабл-дабл — 19 очков, 19 подборов. В составе «Орландо» 28 очков набрал Элфрид Пэйтон, 21 — у Аарона Гордона.