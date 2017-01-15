Колесников: могу помочь сборной России и сразу откликнусь на приглашение

Атакующий защитник «Автодора» Евгений Колесников высказал отношение к возможности сыграть за сборную России.
«Хотелось бы сыграть за сборную России. Стремлюсь вернуться, тем более что сейчас там собрался хороший коллектив. Считаю, что могу помочь сборной, и сразу же откликнусь на приглашение, если таковое поступит. А там уже на сборах тренер решит, кто из нас достоин. Тем более я знаю Базаревича, с которым мы работали ещё в «Красных Крыльях». Мне знакомы его требования к игрокам», – сообщил Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Планидиным.
С полной версией интервью Колесников можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке.