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Шталбергс: при разнице в 20 очков «НН» показалось, что игра закончилась

Шталбергс: при разнице в 20 очков «НН» показалось, что игра закончилась
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс прокомментировал победу своего клуба над «Цмоки-Минск» (102:95).

«Играли хорошо на протяжении 30 минут, но в последней четверти при разнице в 20 очков нам почему-то показалось, что игра закончилась. «Цмоки» сумели этим воспользоваться, проявили характер и наказали нас. Мы снова не смогли сохранить концентрацию в защите до конца матча, но радует, что контролировали подбор. Будем разбираться в ошибках, и через два дня нас ждёт важнейшая игра в Еврокубке», — приводит слова Шталбергса сайт клуба.

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Новости. Баскетбол