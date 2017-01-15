Шталбергс: при разнице в 20 очков «НН» показалось, что игра закончилась

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс прокомментировал победу своего клуба над «Цмоки-Минск» (102:95).

«Играли хорошо на протяжении 30 минут, но в последней четверти при разнице в 20 очков нам почему-то показалось, что игра закончилась. «Цмоки» сумели этим воспользоваться, проявили характер и наказали нас. Мы снова не смогли сохранить концентрацию в защите до конца матча, но радует, что контролировали подбор. Будем разбираться в ошибках, и через два дня нас ждёт важнейшая игра в Еврокубке», — приводит слова Шталбергса сайт клуба.