Хойберг: большая роскошь – иметь такого игрока, как Джимми Батлер

Главный тренер «Чикаго Буллз»прокомментировал игру лидера командыв матче с «Мемфис Гриззлиз» (108:104).«В случае Джимми не имеет значения, попадает он в кольцо 10 раз из 10 или 1 из 10. В четвёртой четверти он попытается взять игру на себя и добыть победу. Это большая роскошь – иметь такого парня в своей команде. Ему можно доверить мяч, и он выиграет для вас матч», – приводит слова Хойберга ESPN.В поединке с «Мемфисом» Батлер провёл на паркете 38 минут, собрав коллекцию из 16 очков, 8 подборов, 6 результативных передач и 3 перехватов.