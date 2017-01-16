Пашутин: когда у ЦСКА всё получается, его трудно остановить

Главный тренер УНИКСадал комментарий к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится 16 января в Казани.«ЦСКА – лидер чемпионата, действующий чемпион Евролиги и Лиги ВТБ. Наша задача — быть максимально сконцентрированными, играть все 40 минут, проповедовать свой баскетбол, играть в защиту. Атаковать так, чтобы не было свободных зон, бросков. Они хорошо забивают, более 80%, хорошо бегут. Когда у них всё получается, их сложно остановить. Наша задача — максимально остановить ритм, не дать им быстро убегать в отрыв. Двигать мяч, стараться максимально провоцировать игру один на один», — цитирует Пашутина официальный сайт клуба.