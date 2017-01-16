Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итудис: ЦСКА доминировал весь матч с УНИКСом

16 января 2017, понедельник. 20:52. Баскетбол
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (105:91) в Единой лиге ВТБ.

«Мы доминировали сегодня весь матч. У УНИКСа хорошая команда, мы ожидали непростой встречи, но в целом держали контроль над игрой с первой минуты до последней. У нас было хорошее соотношение потерь и перехватов, мы вынудили соперника сделать 17 потерь. Сегодня у нас 25 результативных передач, 11 у Нандо Де Коло.

Большую часть матча мы справлялись с Китом Лэнгфордом. Мы старались атаковать Лэнгфорда, чтобы он работал в защите и в нападении. Вынудили его получить быстрые фолы», — цитирует Итудиса «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
16 января 2017, понедельник
21:26 О. Джонсон: старались воспользоваться потерями ЦСКА, но не получилось
21:25 Параховский: можем остановить одну-две атаки, но ЦСКА всё равно забьёт своё
21:04 Лэнгфорд: это мой последний сезон в Лиге ВТБ, если судейство не изменится
20:56 Пашутин: УНИКС мог бросить всё и проиграть ЦСКА "-30"
20:52 Итудис: ЦСКА доминировал весь матч с УНИКСом
19:55 ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ, несмотря на 25 очков Лэнгфорда
19:28 «Кливленд» может сыграть с «Голден Стэйт» без Джеймса, Ирвинга и Лава
18:50 Теодосич признан лучшим европейским игроком по версии La Gazzetta dello Sport
17:26 Быков: лимит на легионеров необходим
16:49 Пашутин: когда у ЦСКА всё получается, его трудно остановить
15:57 Итудис: Лэнгфорд, возможно, лучший на континенте специалист по игре один на один
15:43 Новицки: мне удалось набрать хорошую форму
15:30 Сильвер: не думаю, что в НБА есть проблема с употреблением допинга
14:53 Стэн ван Ганди: владелец «Детройта» поддерживает меня
14:36 «Баскония» вывела из обращения номер Приджиони
13:59 Хойберг: большая роскошь – иметь такого игрока, как Джимми Батлер
13:19 Кармело Энтони: не думал об отказе от опции блокировки обмена
12:42 Сокрушительные данки Мэттьюза и Нормана Пауэлла – в топ-10 дня в НБА
12:35 Лэнс Томас получил перелом кости лица
12:07 Йоргер: не могу оправдываться в поражении «Сакраменто» от «Оклахома-Сити»
11:45 Адетокунбо эффектно вколотил сверху после сольного прохода
11:43 Донован: «Оклахома-Сити» повезло в поединке с «Сакраменто»
11:04 Харден оформил 12-й трипл-дабл в сезоне
10:51 Айзея Томас: я не оскорблял семью Шрёдера
10:17 Игроки «Детройта» сделали три баззер-битера в первых трёх четвертях
10:00 Стивен Карри: меня не волнует моя зарплата в «Голден Стэйт»
09:45 Уэстбрук стал третьим игроком в истории, оформившим 20 трипл-даблов за сезон
08:05 «Лейкерс» уступили «Детройту», Мозгов набрал 8 очков
07:50 «Оклахома» обыграла «Сакраменто», Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне
07:47 28 очков Конли и дабл-дабл М. Газоля не спасли «Мемфис» от проигрыша «Чикаго»
04:29 «Хьюстон» разгромил «Бруклин» — "+25", Харден оформил трипл-дабл
02:27 Дабл-дабл Д. Уильямса помог «Далласу» одолеть «Миннесоту»
02:14 «Торонто» победил «Нью-Йорк», Дерозан и Кэрролл набрали 43 очка на двоих
01:36 «Атланта» выиграла у «Милуоки», Адетокунбо набрал 33 очка, Бэйзмор — 24
00:12 Тодорович: «Химки» сделали шаг вперёд по игре в защите
15 января 2017, воскресенье
23:36 Порзингис может пропустить ближайшие два матча «Нью-Йорка»
22:49 Шталбергс: при разнице в 20 очков «НН» показалось, что игра закончилась
22:10 Тренеры НБА учредят собственную награду «Лучшему тренеру»
21:21 Быков: победа для «Автодора» важнее качества игры
21:20 Зажигательный чирлидинг и Хаммел в маске — в фотообзоре матча «Химки» — «Астана»
20:54 Иванович: когда «Химки» включали голову, проблем не было
20:24 Карри: не могу представить уход из «Голден Стэйт»
19:59 В. Карасёв: «Зенит» всё решил в первые 4-5 минут третьей четверти
19:50 «Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» "+31", Джонс набрал 15 очков
18:37 23 очка и 11 передач Шведа помогли «Химкам» обыграть «Астану» "+17"
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+