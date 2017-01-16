Итудис: ЦСКА доминировал весь матч с УНИКСом

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над УНИКСом (105:91) в Единой лиге ВТБ.«Мы доминировали сегодня весь матч. У УНИКСа хорошая команда, мы ожидали непростой встречи, но в целом держали контроль над игрой с первой минуты до последней. У нас было хорошее соотношение потерь и перехватов, мы вынудили соперника сделать 17 потерь. Сегодня у нас 25 результативных передач, 11 у Нандо Де Коло.Большую часть матча мы справлялись с Китом Лэнгфордом. Мы старались атаковать Лэнгфорда, чтобы он работал в защите и в нападении. Вынудили его получить быстрые фолы», — цитирует Итудиса «Р-Спорт».