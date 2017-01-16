Пашутин: УНИКС мог бросить всё и проиграть ЦСКА "-30"

Главный тренер УНИКСаостался горд старанием игроков своей команды в проигранном матче с ЦСКА (91:105).«Хотелось бы отметить характер игроков. Ребята бились сердцем, хотели играть от защиты, но не всё получалось в первой половине игры — пропустили более 50 очков. Три фола сразу получил Лэнгфорд, пять фолов у Коти Кларка. У нас и так не было четверых игроков, и нам было тяжело. Горжусь тем, как мы бились сегодня. Мы могли бросить всё и проиграть „-30“, но мы сражались до конца.Наша защита сегодня не сыграла хорошо, если не считать концовки третьей четверти, когда мы вернулись с „-17“. ЦСКА хорошо двигал мяч, иногда забивал с дистанции, но мы не сдавались и навязали борьбу. При счёте „-4“ допустили две ошибки, и нас сразу за это наказали. Чтобы побеждать ЦСКА, надо лучше играть всей команде», — приводит слова Пашутина «Р-Спорт».