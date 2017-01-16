Параховский: можем остановить одну-две атаки, но ЦСКА всё равно забьёт своё

Центровой УНИКСапрокомментировал поражение своего клуба от ЦСКА (91:105).«Так бывает. Сами видите, сколько ребят не могут играть. Сегодня у нас в заявке было три молодых игрока. Но что поделать? Имеем что имеем. Конечно, тяжело, не хватает сил под конец, мы допускаем ошибки. Но они чемпионы Евролиги прошлого сезона. Мы можем остановить одну-две атаки, но потом они всё равно забьют своё.Не сказал бы, что мы действовали мягко. Но было видно, как они хотели выключить Кита. Мы перестроились, Коти хорошо играл в защите. Но ЦСКА есть ЦСКА», — цитирует Параховского «Спорт как есть».