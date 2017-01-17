«Индиана» выиграла у «Нью-Орлеана», Джордж набрал 19 очков

«Индиана Пэйсерс» на своей площадке одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 98:95.В первой четверти хозяева добились преимущества «+14», но гости ещё до большого перерыва сократили отставание до 2 очков. Вторая половина матча прошла в напряжённой борьбе, и в итоге «Индиана» смогла добиться трудовой победы.В составе победителей стоит отметить, который набрал 19 очков, а также совершил 5 подборов и 6 передач. У гостей самым результативным стал Энтони Дэвис, записавший себе в актив 16 очков.