35 очков А. Томаса принесли «Бостону» победу над «Шарлотт»

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 108:98 в пользу хозяев.
Героем встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 35 очков. Ещё 22 очка в активе Эла Хорфорда. У «Шарлотт» 24 очка набрал Кемба Уокер, 21 — Марвин Уильямс. Николя Батюму не хватило всего двух очков до трипл-дабла (8 очков, 10 подборов, 10 передач).
Эта победа стала для «Селтикс» седьмой в последних восьми матчах. «Хорнетс» потерпели пятое поражение кряду.