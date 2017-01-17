31 очко Бледсо не спасло «Финикс» от поражения в матче с «Ютой»

«Юта Джаз» в очередном поединке регулярного чемпионата НБА одержал гостевую победу над «Финикс Санз» со счётом 106:101.
«Финикс» отлично провёл первую половину встречи, добыв преимущество «+6». После перерыва подопечные Куина Снайдера выиграли обе четверти, что позволило им не только полностью ликвидировать отставание, но и обеспечить победу.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Эрик Бледсо, набравший 31 очко. В составе «Джаз» стоит выделить центрового Руди Гобера, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 17 подборов.