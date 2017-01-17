Кармело Энтони: я доказал, что предан «Нью-Йорку»

Лидер «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони отметил, что остаётся предан своему клубу, несмотря на последние слухи об обмене.
«Я предан «Нью-Йорку». Думаю, я доказал это за последние годы, день за днём. Независимо от того, что окружает команду, все эти разговоры, я прихожу сюда и работаю. Я делаю всё, как и положено профессионалу, ежедневно отвечаю на ваши вопросы и по-прежнему воспринимаю всё это с позитивом. Мне кажется, я не должен доказывать это кому-либо», – приводит слова Энтони ESPN.
Напомним, ранее Кармело заявил, что не намерен просить руководство клуба об обмене в другую команду.