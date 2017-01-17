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Шрёдер реализовал победный трёхочковый в матче с «Нью-Йорком»
17 января 2017, вторник. 10:54.
Баскетбол
Разыгрывающий «Атланты Хоукс»
Деннис Шрёдер
в концовке гостевого матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» реализовал трёхочковый бросок, который принёс его команде победу со счётом 108:107.
Шрёдер провёл на паркете 34 минуты, собрав коллекцию из 28 очков, 3 подборов и 3 результативных передач.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Атланта Хоукс
Нью-Йорк Никс
Деннис Шрёдер
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Новости. Баскетбол
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